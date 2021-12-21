"Канониры" в 1/4 финала справились с Сандерлендом (5:1) и стали первым полуфиналистом Кубка лиги 2021/22.

Кубок английской лиги 2021/22. Четвертьфинал

Арсенал – Сандерленд – 5:1

Голы: Нкетия, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патино, 90+1 – Броудхед, 31

Команда Микеля Артеты набрала классный ход в АПЛ (3 победы подряд и подъем на 4 место), поэтому закономерно была фаворитом поединка против Сандерленда. "Черные коты" не так давно играли в АПЛ, а сейчас в третьем дивизионе Англии бьются за путевку в Чемпионшип.

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Героем матча стал 22-летний Эдвард Нкетия, оформивший хет-трик. Англичанин ганского происхождения открыл счет, удачно сыграв на добивании, а в дебюте второго тайма пяткой замкнул пас Тавареша.

Nketiah 3-1. Nice assist from Tavares pic.twitter.com/xkK9ei6vtH — Renato (@rehnato) December 21, 2021

Не менее эффектным получился его гол на 58-й минуте. Эдвард еще одним ударом пяткой направил мяч в сетку.

Nketiah’s 3rd for the hat trick pic.twitter.com/u6hBuhhNTC — DailyAFC (@DailyAFC) December 21, 2021

Еще один гол в активе Николя Пепе, которому помог рикошет, а в компенсированное время забил и Патино. Сандерленд забил только один раз – 5:1. "Канониры" стали первым участником полуфинала. Остальные три четвертьфинала Брентфорд – Челси, Ливерпуль – Лестер и Тоттенхэм – Вест Хэм будут сыграны вечером 22 декабря.

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