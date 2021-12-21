Арсенал уверенно вышел в полуфинал Кубка лиги – хет-трик форварда "канониров" с двумя голами пяткой
"Канониры" в 1/4 финала справились с Сандерлендом (5:1) и стали первым полуфиналистом Кубка лиги 2021/22.
Кубок английской лиги 2021/22. Четвертьфинал
Арсенал – Сандерленд – 5:1
Голы: Нкетия, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патино, 90+1 – Броудхед, 31
Команда Микеля Артеты набрала классный ход в АПЛ (3 победы подряд и подъем на 4 место), поэтому закономерно была фаворитом поединка против Сандерленда. "Черные коты" не так давно играли в АПЛ, а сейчас в третьем дивизионе Англии бьются за путевку в Чемпионшип.
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Героем матча стал 22-летний Эдвард Нкетия, оформивший хет-трик. Англичанин ганского происхождения открыл счет, удачно сыграв на добивании, а в дебюте второго тайма пяткой замкнул пас Тавареша.
Не менее эффектным получился его гол на 58-й минуте. Эдвард еще одним ударом пяткой направил мяч в сетку.
Еще один гол в активе Николя Пепе, которому помог рикошет, а в компенсированное время забил и Патино. Сандерленд забил только один раз – 5:1. "Канониры" стали первым участником полуфинала. Остальные три четвертьфинала Брентфорд – Челси, Ливерпуль – Лестер и Тоттенхэм – Вест Хэм будут сыграны вечером 22 декабря.
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