Чемпионат Англии 2021/22, 13-й тур

Арсенал – Ньюкасл – 2:0

Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

Кристал Пелас – Астон Вилла – 1:2

Голы: Геи, 90+5 – Таргетт, 15, МакГинн, 86

Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0

Голы: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, ван Дейк, 52

Норвич – Вулверхэмптон – 0:0

Брайтон – Лидс – 0:0

Арсенал перед 13-м туром отставал от четвёртой позиции всего на три очка, но их легко можно было отыграть в домашней встрече с Ньюкаслом – благо, "сороки" до сих пор не знали побед в сезоне. Впрочем, в первом тайме у хозяев было лишь два момента: на 20-й минуте Эдегор со стандарта пробил в девятку (Дубравка парировал), а на 41-й Смит-Роу метров с 10-ти замкнул навес Сака – Дубравка спас, а Обамеянг с добивания попал в штангу. Гости огрызнулись выстрелом Шелви с дистанции, который Ремсдейл перевёл в перекладину.

До перерыва Ньюкасл держался достойно, однако в первой половине второго тайма лондонцы таки конвертировали высокую активность в гол. Его на 56-й минуте провёл Сака, получивший проникающую передачу от Тавареша и выстреливший с левого края штрафной в дальний угол – 1:0! На 66-й же преимущество удвоил Мартинелли, сменивший Сака на 64-й – он принял заброс от Томиясу и с правой половины штрафной пробил мимо Дубравки. 2:0! Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Теперь от топ-4 Арсенал отделяет только плохая разница голов.

Ливерпуль в родных стенах принимал Саутгемптон. Фаворит встречи был очевидным, а гол Жоты на 2-й минуте встречи только подтвердил прогнозы – Диогу замкнул классную комбинацию с Мане и Жотой точным ударом с линии вратарской. На 12-й Мане забил ещё один гол, пробив головой после подачи Александера-Арнольда, однако его отменили из-за офсайда. Правда, и "святые" не сдавались, в результате ошибок мерсисайдцев трижды вырвавшись один на один с Алиссоном. Ни один из этих моментов реализовать не удалось.

Наказание за расточительство было жестоким. На 32-й минуте Салах обыгрался с Хендерсоном и прострелил под удар Жоте из пределов вратарской, а на 37-й Алькантара пробил с отскока метров с 22-х – мяч рикошетом от Лянко влетел в сетку. 3:0! После этого все вопросы касательно победителя были решены. В начале второго тайма ван Дейк добил Соттон, замкнув подачу с углового – 4:0! Этот гол оказался последним во встрече.

Астон Вилла во втором матче под руководством Стивена Джеррарда встречалась с Кристал Пэлас в Лондоне. Дебютный поединок с новым коучем бирмингемцы выиграли, а уже на 15-й минуте игры гости сделали заявку на еще одну победу – Таргетт расстрелял ворота после передачи от Янга. 0:1! После этого "вилланы" могли ещё и два пенальти заработать до перерыва (в обоих случаях падал Уоткинс), однако арбитр приказал играть дальше.

Во втором тайме игра была равной, причем подопечные Стивена Джеррарда могли остаться в меньшинстве (от удаления Дагласа Луиса спас VAR). Тем не менее, сравнять счет Кристал Пэлас не удалось, а на 86-й минуте Астон Вилла ещё и второй гол забила – это Макгинн пробил со средней дистанции в левый нижний угол. 0:2! Хозяева на последних секундах забили в ответ, но сравнять счет времени уже не было. Бирмингемцы снова победили!

Наименее интересный поединок провели в Норвиче. "Канарейки" в предыдущих двух турах одержали свои первые победы в этом сезоне, но Вулверхэмптон был слишком мощным соперником – в случае триумфа "волки" могли сравниться по очкам с Арсеналом и Вест Хэмом, приблизившись к зоне ЛЧ. Несмотря на этот факт, гости серьезно уступали в активности.

Команды разменялись рядом неплохих моментов, причем Вулверхэмптон был значительно острее. Тем не менее, забить хотя бы один гол футболистам не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Программу дня завершала встреча между Брайтоном и Лидсом. В случае победы "чайки" могли бы подняться на шестую позицию вплотную к Арсеналу, поэтому мотивация у хозяев била через край. В первом тайме подопечные Грэма Поттера упустили минимум три голевых случая – на 8-й минуте Мопей из пределов штрафной выстрелил над перекладиной, на 20-й Троссар попал в штангу, а на 34-й с близкого расстояния в неё же пробил Модер.

На перерыв команды отправились при нулях на табло, а вот во втором тайме игра стала не столь однобокой. Лидс выровнял ход поединка и огрызнулся рядом неплохих атак, а лучший шанс вырвать победу йоркширцы упустили на 83-й минуте – Санчес парировал удар Робертса с левого края штрафной площади. В конце концов, выявить сильнейшего соперника не смогли. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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