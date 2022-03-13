Арсенал не отдал оппонентам священную для "канониров" четвёртую позицию, обыграв Лестер в родных стенах (2:0) и потеснив конкурентов вниз. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Арсенал после побед Вест Хэма и Манчестер Юнайтед опустился на шестую строчку в турнирной таблице, однако отставание от зоны ЛЧ составляло всего 2 очка. Домашняя победа над Лестером вернула бы "канониров" в топ-4, так что подопечные Микеля Артеты не имели проблем с мотивацией. С другой стороны, "лисы" в последних пяти матчах потерпели только одно поражение, а крайний поединок на Эмирейтс они выиграли.

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Сразу со стартовым свистком стало ясно, что Арсенал не настроен давать слабину. Лондонцы захватили инициативу, провели несколько хороших атак и открыли счет уже на 11-й минуте – это Партей замкнул подачу Мартинелли с углового. Еще через семь минут Томас мог оформить дубль дальним ударом в правую девятку, но гостей спасла крестовина.

В середине первого тайма Лестер несколько выровнял ход игры, организовав несколько неплохих контратак. Правда, из реально голевых моментов можно вспомнить только подачу Олбрайтона на линию вратарской с замыканием Барнса – Ремсдейл в сногсшибательном прыжке парировал. В конце концов, при веселом футболе на встречных курсах команды отправились на перерыв. На табло горели 1:0.

В начале второго тайма Арсенал прижал Лестер по-взрослому. Так, на 51-й минуте атака с обыгрышем трех защитников в исполнении Мартинелли завершилась навесом Терни и ударом Сака в дальний угол (кипер парировал), а на 54-й Уайт пробил метров с шести после подачи Эдегора. Шмейхель парировал перед собой, а добивание от Партея на линии ворот заблокировал Томас.

Правда, на повторе заметили гандбол в исполнении Сёюнджю – центрбек "лис" выставил руку и притормозил полет мяча. Энтони Тейлор после длительного личного просмотра эпизода назначил пенальти, который уверенно реализовал Ляказетт. 2:0. Это уже была серьезная заявка на победу.

Нельзя сказать, что Лестер поплыл после второго пропущенного гола, однако создать хотя бы один острый момент гостям уже не удалось. Арсенал уверенно контролировал ход поединка и даже мог довести дело до разгрома – это Смит-Роу на 83-й минуте влетел на левый край штрафной, очутившись прямо перед Шмейхелем. Каспер парировал удар Эмиля.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Микеля Артеты. Арсенал набрал 51 очко и вернулся на четвертую позицию в турнирной таблице. Лестер с 33 зачетными баллами в активе остался двенадцатым.

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