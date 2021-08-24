В чемпионате Англии может состояться первое в нынешнем сезоне увольнение наставника.

Главный тренер Арсенала Микель Артета встретился с руководством клуба, где получил жесткий ультиматум, сообщает The Telegraph.

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Испанскому специалисту дали 5 матчей для улучшения результатов команды, в противном случае – наставника уволят. "Канониры" после двух стартовых туров АПЛ без очков и забитых мячей расположились на 19-й строчке.

Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019-го. Его контракт с лондонским клубом рассчитан еще на два года.

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