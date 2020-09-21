Арсенал подписал Рунара Алекса Рунарссона, который защищал цвета французского Дижона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Вратарь сборной Исландии согласовал с "канонирами" контракт на 4 года и выбрал себе 13-й номер. По информации transfermarkt, Дижон получил за 25-летнего голкипера 2 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Рунарссон провел 11 матчей, в которых пропустил 17 голов. Напомним, основным голкипером в лагере "канониров" является Бернд Лено.

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