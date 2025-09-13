Арсенал в домашней встрече с Ноттингемом не мог рассчитывать сразу на пятерых футболистов. Два из них являются безоговорочными лидерами – это Салиба и Сака, которые восстанавливаются от травм. Кроме них, в лазарете остаются Хаверц, Жезус и новичок Ньоргор.

Как следствие, в старте "канониров" пришлось выпускать Москеру, Эзе и Мадуэке. Ноттингем же не мог выпустить Зинченко – украинец пропускал поединок из-за условий аренды. Данный факт создавал проблемы для "лесников", ведь на днях они уже потеряли одного левого фулбека. Травму получил Ола Айна.

Интересно, что на матч пожаловал сам Тед Лассо вместе с тренером Бирдом. Они явно болели за Арсенал.

Гости приехали на Эмирейтс с новым тренером. После скандального ухода Нуну Эшпириту Санту команду возглавил экс-коуч Тоттенхэма – Эндж Постекоглу. Его подготовка к противостоянию Арсенала основывалась на тех же принципах, что и в последний период в стане "шпор". Ноттингем оказался неготовым к стандартам и оказался максимально пассивным в атаке.

Все опасные моменты "пушкарей" в первом тайме пришли со стандартов. Причем очень шаблонных. Это были классические для Арсенала подачи с угловых на ближнюю и удары из зоны подбора. Уже на 8-й минуте Мерино должен был забивать после отскока при штрафной – Микель оказался без опеки и стрелял с минимального расстояния, однако Селс спас "лесников".

Еще через две минуты Габриэл замыкал навес на ближнюю с корнера, но получилось неточно. Между этими эпизодами у лондонцев произошла катастрофа – Эдегор неудачно упал после жесткого подката и долго лежал на газоне, явно страдая от боли. Капитан попытался разбегаться, но на 17-й минуте его таки пришлось заменить на Нванери.

Ноттингем не смог воспользоваться этим фактом, нанеся всего один удар до перерыва. Арсенал же после серии перспективных стандартов таки открыл счет. И как! На 32-й минуте Субименди принял мяч в зоне подбора и вколотил с лету – сфера сделала эффектную дугу по горизонтали и прошила Селса. 1:0!

В конце первого тайма Мартин мог повторить свой шедевр, однако на этот раз мяч прошел над каркасом ворот. Этот эпизод ярко демонстрировал, насколько же ужасно Эндж Постекоглу готовился к магии Николя Жовера. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе хозяев.

Второй гол в ворота Ноттингема залетел уже через 45 секунд после старта второго тайма. Калафьори выполнил длинную передачу за спину Савони, куда ворвался Эзе – тот сразу же прострелил в центр штрафной, а Йокерес замкнул. 2:0!

Только после этого гости создали свой первый реальный момент. Да и тот оказался случайным: Ндойе на 52-й минуте убежал от Калафьори и выполнил кросс, который попал в грудь Вуду – от них мяч отскочил в перекладину! Повтор показал, что в данной ситуации героем стал Рая, который успел перевести сферу в каркас.

Арсенал ответил уже на 59-й. Йокерес мог пойти на дубль, обыгравшись с Мадуэке в штрафной и пробив метров с десяти. Быть бы голу, если бы за Ноттингем не сыграла стойка!

Впрочем, избежать третьего гола подопечным Энджа Постекоглу не удалось. Йокерес не смог оформить дубль, а вот у Субименди все удалось. Конечно же, гол прилетел после розыгрыша стандарта – свежий Троссар подал на дальнюю, а Мартин продавил Уильямса (конкурента Зинченко в отсутствие Айны) и сыграл на замыкании. 3:0!

На этом Арсенал остановился. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "канониров". Безвыигрышная серия "лесников" достигла трех туров.