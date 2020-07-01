Арсенал уничтожил Норвич, Лестер неожиданно проиграл Эвертону, Ньюкасл разгромил Борнмут: 32-й тур АПЛ, матчи среды

В рамках 32-го тура чемпионата Англии провели три матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 32-й тур

Арсенал – Норвич – 4:0

Голы: Обамеянг, 33, 67 Джака, 37, Соареш, 81

Борнмут – Ньюкасл – 1:4

Голы: Гослинг, 90+3 – Гейл, 5, Лонгстафф, 30 Альмирон, 56, Лазаро, 76

Эвертон – Лестер Сити – 2:1

Голы: Ришарлисон, 10 Сигурдссон, 16 (пен) – Ихеаначо, 51

Арсенал в случае победы над Норвичем хотя бы на сутки поднялся бы с десятой на седьмую позицию, да и последние результаты мотивировали подопечных Микеля Артеты на победу. Впрочем, в первом тайме "канарейки" упустили несколько хороших шансов отличиться шедеврами – Айда пробивал в штангу метров с 30-ти, а Маклин со штрафного стрелял в правую девятку. В последнем случае спас Мартинес. У "канониров" особых моментов не возникало.

Обамеянг установил рекорд Арсенала по результативности – форвард воспользовался ляпом вратаря

Тем не менее, ещё в первом тайме хозяева сделали игру. На 33-й минуте Обамеянг обокрал Крула и закатил 50-й мяч в АПЛ в пустые ворота, а на 37-й Пьер-Эмерик выкатил пас на левый край под мощный удар Джаки – 2:0. В середине второго тайма гости снова помогли Арсеналу – это Дрмич подарил мяч Обамеянгу, а тот реализовал выход один на один. Уже на 81-й минуте Соареш, который вышел на замену, принял отскок после углового и пробил над головой защитника метров с 23-х под правую штангу – 0:4. Это был последний гол во встрече.

Ньюкасл приехал в гости к Борнмуту, устроив настоящую резню. Уже на 5-й минуте Гейл вследствие потери мяча перед штрафной открыл счёт, а на 30-й Лонгстафф расстрелял левую девятку после паса с левого края на 11 метров – 0: 2. На старте второго тайма Альмирон красивым элегантным ударом метров с 18-ти довел счет до разгромного, а на 76-й минуте Лазаро получил проникающую передачу в штрафную и пробил над голкипером – 0:4. Ксати, три ассиста сделал Сен-Максимен. Хозяевам лишь в компенсированное время дали отличиться голом престижа (забил Гослинг), но не более того. Разгром в Борнмуте.

Эвертон принимал Лестер. Судьбу поединка решили два ранних гола "ирисок": на 10-й минуте Ришарлисон точным ударом из центра штрафной замкнул прострел Гордона, а на 16-й Сигурдссон уверенно реализовал пенальти – 2:0. "Лисам" удалось сократить отставание в счёте на 51-й минуте усилиями Ихеаначо, который оказался первым на подборе и пробил из пределов вратарской в ​​дальний угол, но на большее гостей не хватило.

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