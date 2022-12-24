"На этот момент переговоры не находятся на продвинутой стадии. Шахтер настаивает на 100 миллионах евро. "Канониры" чувствуют, что "горняки" могут согласиться на предложение в 60-65 млн с включением, возможно, некоторых бонусов.

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У Арсенала уже есть зеленый свет от самого Мудрика, он будет счастлив присоединиться к команде и почувствовать опыт АПЛ. Безусловно, эти переговоры нелегкие, но футболист остается одним из приоритетов для Арсенала. Люди вокруг уверены, что лондонский клуб хорошо осознает, насколько особенным этот парень может стать в следующие несколько лет", – поделился инсайдер Фабрицио Романо в комментарии GiveMeSport.

Напомним, Мудрик публично заявил о своем стремлении перейти в АПЛ, однако Шахтер отпугивает покупателей заоблачными ценниками. Срна и Палкин называли цифры от 60 до 100 миллионов евро. Также "горняки" хотели бы продлить контракт вингера, рассчитанный до конца 2026 года.

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