Арсенал добавил себе немного времени для решения проблемы Вилльяма Салиба.

"Канониры" активировали опцию автоматического продления контракта новоиспеченного вице-чемпиона мира, сообщает The Athletic. Соглашение Салиба завершалось следующим летом, но в нем был предусмотрен пункт о дополнительном годе.

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Арсенал еще в июле 2019-го отдал за центрбека Сент-Этьена 30 млн евро. Салиба 3 сезона держали в арендах на родине и наконец-то дождались готовности к АПЛ. Француз стал настоящим открытием нынешней кампании – 18 матчей, 2 гола и один ассист. Эффектный удар Вилльяма в ворота Борнмута шокировал нашего Александра Зинченко.

Теперь Арсенал точно не потеряет Салиба бесплатно как минимум до 2024 года. Впрочем, "канониры" хотят продлить соглашение на еще больший срок, чтобы ПСЖ и другие претенденты не мечтали украсть 21-летнего защитника.

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