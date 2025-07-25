Наставник Арсенала Микель Артета требует срочного приезда форварда Виктора Дьекереша в Азию, несмотря на то, что его трансфер еще не оформлен.

Арсенал согласовал со Спортингом трансфер Дьёкереша: “канониры” заплатят 63,5 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов. После того, как “львы” дожали Арсенал в своих требованиях и финансовых запросах, португальский клуб разрешил Дьёкерешу отправиться в Англию. Об этом информирует MaisFutebol.

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Виктор прибудет в Лондон в ближайшее время для прохождения обычного медицинского обследования и окончательного завершения трансфера. Как только это произойдет, форвард сразу же вылетит в Азию, где Арсенал сейчас находится на предсезонных сборах.

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