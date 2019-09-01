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Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

21:37 49 Читати українською
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
Арсенал – Тоттенхэм – видео голов и обзор матча / ФК Арсенал

Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью в 4 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Тоттенхэм.

45+2’ Александр Ляказетт
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Кристиан Эриксен 10’
Харри Кейн 40’
10’ Кристиан Эриксен
40’ Харри Кейн
45+2’ Александр Ляказетт
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

В 4 туре АПЛ на Эмирейтс состоялось северолондонское дерби Арсенал – Тоттенхэм. "Канониры" хотели реабилитироваться после поражения от Ливерпуля, тогда как "шпоры" в прошлом туре опозорились в поединке с Ньюкаслом.

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Уже в первом тайме Кристиан Эриксен удачно сыграл на добивании и открыл счет во встрече. Под конец тайма "канониры" привезли пенальти в свои ворота, который реализовал Харри Кейн. Но Ляказетт перед перерывом затолкал мяч в ворота Уго Льориса.

После перерыва Пьер-Эмерик Обамеянг поразил угол ворот после ассиста Данни Себальоса и вырвал ничью для Арсенала.

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