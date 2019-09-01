Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью в 4 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Тоттенхэм.

В 4 туре АПЛ на Эмирейтс состоялось северолондонское дерби Арсенал – Тоттенхэм. "Канониры" хотели реабилитироваться после поражения от Ливерпуля, тогда как "шпоры" в прошлом туре опозорились в поединке с Ньюкаслом.

Арсенал расписал яркую ничью с Тоттенхэмом – 4 гола и интенсивный футбол в дерби

Уже в первом тайме Кристиан Эриксен удачно сыграл на добивании и открыл счет во встрече. Под конец тайма "канониры" привезли пенальти в свои ворота, который реализовал Харри Кейн. Но Ляказетт перед перерывом затолкал мяч в ворота Уго Льориса.

После перерыва Пьер-Эмерик Обамеянг поразил угол ворот после ассиста Данни Себальоса и вырвал ничью для Арсенала.