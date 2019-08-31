Арсенал – Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ

Арсенал будет принимать Тоттенхэм в матче 4-го тура АПЛ. Какой прогноз на поединок, подскажет "Футбол 24".

Поединок Арсенал – Тоттенхэм состоится в воскресенье, 1 сентября, в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Начало матча в 18:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Арсенал – Тоттенхэм, прогноз букмекеров на матч АПЛ

Специалисты британской конторы William Hill считают Арсенал фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,35. Зато вероятный успех "шпор" оценивается в 2,9, а ничья – 3,6.

Австрийцы с Bwin схожего мнения. Здесь также коэффициент на успех команды Унаи Эмери составляет 2,35. Победа гостей оценивается в 2,9. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 3,6.

После трех туров Арсенал набрал 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе Тоттенхэма на 2 пункта меньше и 7 строчка.

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