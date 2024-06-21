Защитник Фенербахче Ферди Кадиоглу этим летом может оказаться в одном из топ-чемпионатов.

Левый фулбек сборной Турции стал трансферной целью Арсенала. Издание ajansspor, утверждает, что Микель Артета дал согласие на покупку 24-летнего футболиста.

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Лондонцы уже начали торги с Фенербахче, предложив 20 миллионов евро. Впрочем, это на 5 миллионов меньше, чем готова заплатить Боруссия Д. Нури Шахин, который недавно возглавил "шмелей, попросил клуб купить Ферди Кадиоглу.

Сейчас оба клуба далеки от оформления трансфера, поскольку руководство турецкого клуба рассчитывает заработать не менее 30 миллионов и пока не собирается идти на уступки.