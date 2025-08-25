Арсенал получил серьезный кадровый удар накануне поединка против Ливерпуля. Как сообщает BBC, Букайо Сака выбыл из игры на срок до четырех недель из-за травмы.

23-летний англичанин получил повреждение задней поверхности бедра в матче с Лидсом, который "канониры" выиграли 5:0. Вследствие этого он не поможет команде в воскресенье на Энфилде, а также пропустит матчи сборной Англии против Андорры и Сербии в отборе к ЧМ.

Кроме того, под вопросом участие в игре против чемпиона АПЛ и капитана Арсенала Мартина Эдегора. 26-летний хавбек получил травму плеча в том же поединке и покинул поле уже в первом тайме. По информации источника, стадион он покидал с повязкой на плече.

Несмотря на это, в Арсенале сохраняют осторожный оптимизм – оба футболиста не должны выбыть на длительный срок. Особенно важно, что Сака избежал повторения прошлогодней серьезной травмы, которая оставила его вне игры на три месяца.

