Микель Артета перед ответным матчем против Реала провел ожидаемую ротацию, оставив в запасе Сака, Эдегора, Льюиса-Скелли, Мерино и Тимбера – все они появятся на поле уже после 60-х минут. Благодаря этому решению в основу попал Александр Зинченко. Егор Ярмолюк же остался в запасе Брентфорда.

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Наш земляк был заметной фигурой в составе "канониров", хорошо открываясь и раздавая хорошие передачи. Саша даже приобщился к взятию ворот на 26-й минуте, отдав предголевой пас на Нванери. Итан подал на линию вратарской, а Тирни замкнул головой – впрочем, лайнсмен заметил у Кирана офсайд.

На 33-й же минуте Зинченко выполнил разрезную передачу под рывок Нванери в штрафную, однако англичанин не смог сохранить мяч. Александр тут же его подхватил, воспользовавшись небрежностью Мбеумо, а затем качнул Льюиса-Поттера на правом краю штрафной. Свой проход украинец завершил ударом в ближний угол, который не без труда парировал Флеккен.

В целом же Арсенал доминировал. Кроме моментов с участием Зинченко, забивать мог Мартинелли, который принял проникающий пас от Троссара и с острого угла вколотил в Флеккена. На 34-й минуте Райс влетел в штрафную и стрелял с левого края, а затем он же выполнил "сухой лист" с углового – в обоих случаях "пчел" выручил голкипер.

В актив Брентфорда в первом тайме можно занести атаку с врывом Мбеумо на правый фланг штрафной площадки. Его последующий удар низом вытащил Райя. В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

После перерыва моментов возникало значительно меньше, однако первый же из них Арсенал конвертировал в гол. Райя перехватил навес с углового и бросил сферу на ход Райсу, а тот обыграл Дамсгора и вылетел на пространство. Деклан протащил мяч в чужую штрафную и сбросил мяч направо, а Парти сразу же вколотил в дальний угол – 1:0!

"Канониры" забили на 61-й минуте, а уже на 62-й Зинченко заменили на Эдегора. Томас Франк же после выхода лидеров Арсенала бросил в бой Ярмолюка. И не прогадал – Егор за 27 минут разогнал несколько контратак, давал большой объем единоборств, а на 74-й минуте он присоединился к взятию ворот хозяев.

Все началось еще за минуту до этого, когда Ярмолюк вынес мяч из собственной штрафной, а Мбемо подхватил сферу и разогнал быстрый контрвыпад. Брайан в завершении проявил жадность, не сбросив мяч украинцу (тот поддерживал из глубины), однако заработал угловой. Навес с него выбили, однако наш земляк выиграл подбор и перевел мяч на правый фланг в ноги Мбеумо.

Брайан дождался поддержки Кайоде и запустил фулбека в проход. Далее последовала подача на дальнюю, серия скидок и гол Виссы с разворота – 1:1! К сожалению, этот момент стал последним у ворот Раи, а Ярмолюк потом успел еще и желтую карточку после потери мяча в центре заработать.

Арсенал мог вырвать победу благодаря ляпу Флеккена, которого обокрал Сака, но забить в пустые тот не смог. Как и обводящим ударом с дистанции в дальний угол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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