Славия создала единственную сенсацию в перых матчах четвертьфинала Лиги Европы на прошлой неделе, расписав результативную ничью с Арсеналом на выезде. При этом подопечные Индржиха Трпишовски выглядели настолько убедительно, что в прессе начали давать чехам до 50% шансов на полуфинал – благо, они умеют закрываться и контратаковать, а в предыдущих раундах турнира команда прошла Лестер и Рейнджерс.

В первой трети первого тайма всё шло так, как и мечтали чешские болельщики (которых, кстати, пустили на трибуны). Славия уверенно держала мяч и с каждой минутой начинала действовать агрессивнее – на 6-й минуте дело дошло и до ударов. Провод вошёл в штрафную и пробил в защитника, а Шевчик с отскока выстрелил мимо левого угла (впрочем, у него был офсайд). Вышло не очень остро, однако Арсенал вообще ничем не отвечал.

Впрочем, уже на 14-й минуте у Славии всё сломалось. Сака сместился по линии штрафной и пробил в дальний угол, Коларж перевёл мяч в штангу, а Смит-Роу сыграл на добивании – это был гол! Пражан выручил лишь минимальный офсайд, который выискивали целых три минуты. Казалось, что чехов пронесло, но уже на 18-й Смит-Роу сместился вдоль штрафной и вырезал пас между ног Ба на левый край. Пепе принял передачу, поставил корпус Проводу, обыграл Коларжа и забил в пустые ворота – 0:1!

Ещё через две минуты лондонцы заработали пенальти результате фола Громады против Пепе. Его реализовал Ляказетт – 0:2! Этот гол уже де-факто убил надежды Славии на полуфинал, однако на 24-й минуте Арсенал решил провести контрольный выстрел. Сака вышел на линию штрафной и пробил в ближний угол – Коларж даже не шевельнулся. 0:3.

В середине первого тайма на поле вообще ничего не происходило. Шокированные чехи просто не могли прийти в себя, а англичанам уже ничего не было нужно. Аж перед перерывом футболисты Славии под заряды собственных фанатов начали что-то создавать. На 37-й минуте они даже провели неплохой момент: Олаинка получил передачу на правый край штрафной и пяткой скинул мяч под удар Ба – фулбек запустил мяч на трибуны! В конце концов, отдыхать команды отправились без голов хозяев.

Второй тайм превратился в формальность, поэтому Индржих Трпишовски провёл в раздевалке сразу четыре замены. Место на поле нашлось даже 18-летнему нападающему Вишински. Правда, свежие фуболисты Славии не стали заметными фигурами на поле, в отличие от Олаинки – Питеру в первые 20 минут удалось организовать три угловых и пробить головой (выше ворот). Он чаще всего встречался с мячом и входил в штрафную гостей. Вообще, чехи выглядели значительно активнее, однако интересных моментов в их исполнении не возникало. Арсенал же отбывал номер.

Во второй половине тайма футбол Славии окончательно развалился. Чехи уже не могли провести ни одной осмысленной атаки. Лондонцы тоже не старались, однако и голого класса им хватило для унижения хозяев: Пепе на 77-й минуте прошёл по левому флангу и прострелил на Ляказетта в штрафной, а Александр, убрав двух защитников, выстрелил в ближний угол – 0:4!

После этого этого Микель Артета провёл замены, бросив в бой Нкетию, Соареша и Мартинелли. Последний на 87-й минуте мог и пятый гол положить, устроив эффектный слалом левым флангом к штрафной, однако удар Габриэля прошёл рядом с правой штангой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 0:4.

Таким образом, Арсенал стал полуфиналистом Лиги Европы. Соперником "канониров" в следующей стадии турнира станет Вильярреал.