Арсенал получил дополнительные проблемы на фоне ужасного старта в чемпионате Англии.

Обамеянг, Ляказетт, Виллиан и Рунарссон сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт "канониров".

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Все четверо пропустили матч против Брентфорда, которому Арсенал проиграл со счетом 0:2. Обамеянг уже успел сдать отрицательный тест и готов вернуться к тренировкам. Остальные трое до сих пор находятся на самоизоляции.

Добавим, что следующий матч Арсенала запланирован на 22 августа – "канониры" будут принимать Челси.

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