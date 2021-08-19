Арсенал стал эпицентром взрыва коронавируса – положительные тесты сдали 4 игроков
22:40 - Читати українською
Арсенал получил дополнительные проблемы на фоне ужасного старта в чемпионате Англии.
Обамеянг, Ляказетт, Виллиан и Рунарссон сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт "канониров".
Реал продаст Эдегора в Арсенал
Все четверо пропустили матч против Брентфорда, которому Арсенал проиграл со счетом 0:2. Обамеянг уже успел сдать отрицательный тест и готов вернуться к тренировкам. Остальные трое до сих пор находятся на самоизоляции.
Добавим, что следующий матч Арсенала запланирован на 22 августа – "канониры" будут принимать Челси.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter