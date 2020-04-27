Арсенал стал фаворитом в борьбе за Виллиана

Вингер Челси Виллиан может сменить клубную прописку в пределах Лондона. На бразильца всерьез нацелился Арсенал.

Новый сезон 31-летний полузащитник может начать на Эмирейтс. Об этом журналист Хорхе Никола написал в своем твиттере.

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Контракт Виллиана с Челси рассчитан до лета 2020 года, однако стороны не договорились о продлении сотрудничества. Бразилец начал поиски нового клуба и может оказаться в Арсенале. "Канониры" готовы предложить сделку на 2-3 года. Кроме того, вингера привлекает идея играть бок о бок со своими соотечественниками – Давидом Луисом и Мартинелли.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей и оформил 5 ассистов. Ранее среди претендентов на него называли Интер и Ньюкасл.

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