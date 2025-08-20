Тоттенхэм согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов, но Кристал Пэлас не отпустит полузащитника, пока не найдут ему замену. Как информирует The Athletic, Арсенал также сделал предложение по Эзе. Сам игрок хотел бы перейти именно в стан "канониров".

Тоттенхэм готов сделать предложение за звезду сборной Англии – Инсайдер раскрыл финансовые подробности

В то же время Арсенал готов не только ждать, когда Пэлас найдет Эзе замену, но и согласен закрыть глаза на желание "сине-четверных" задействовать Эберечи в матче плей-офф Лиги конференции с Фредрикстадом в четверг.

Сообщается, что Арсенал активизировался по поводу трансфера Эзе после травмы Кая Хаверца.

Ярмолюк потерпел сокрушительное поражение от Ноттингема несмотря на голевой шанс, Челси на глазах Азара сыграл вничью с Кристал Пэлас