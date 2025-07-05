23-летний Мадуэке дал зеленый свет на переход в Арсенал, но между клубами пока не было никаких переговоров. Об этом информирует The Athletic.

Челси официально представил игрока на место Мудрика

У Арсенала очень хорошие отношения с Челси, Этим летом клубы уже провели трансфер Кепы Аррисабалаги. Мадуэке нравится Микелю Артете своей универсальностью: испанский наставник ценит тот факт, что Нони может сыграть на обоих флангах атаки.

Мадуэке сыграл 45 матчей за Челси в этом сезоне, в том числе четыре на Клубном чемпионате мира в США. Он забил 11 голов и оформил 5 ассистов, несмотря на то, что пропустил много времени из-за травмы подколенного сухожилия.

Мадуэке перешел в Челси из ПСВ в январе 2023 года и поучаствовал в 91 матче за клуб. Его контракт действует до 2030 года.

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