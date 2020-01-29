Арсенал согласовал трансфер Мари – за испанца заплатят вдвое меньше, чем Шахтер требовал за Матвиенко

Лондонский Арсенал наконец-то нашел нового центрального защитника. Николай Матвиенко так и не дождался успешного завершения переговоров.

Испанский защитник Фламенго Пабло Мари перейдет в Арсенал до закрытия зимнего трансферного окна, утверждает Goal.com.

Шахтер не отпустит Матвиенко в Арсенал на правах аренды, – журналист

По информации издания, "канониры" возьмут футболиста в аренду с правом выкупа его контракта следующим летом. Общая сумма сделки оценивается в 15 млн евро.

Отмечается, что договоренность о трансфере между клубами уже достигнута. Мари прилетал в Англию в минувшую субботу для прохождения медосмотра, но уже в воскресенье вернулся в Бразилию. Однако, переговоры продолжились и увенчались успехом. Фламенго уже дал согласие Мари вернуться в Лондон для завершения трансфера.

"Хочу пригласить тех игроков, которые смогут усилить Арсенал": Артета – о переговорах с Шахтером по Матвиенко

К слову, еще одним вариантом Арсенала для усиления центра защиты был Николай Матвиенко, но Шахтер не захотел отпускать игрока сборной Украины за сумму меньше, чем 30 млн. Так же "горняков" не устроило предложение с арендой.

Добавим, что Пабло Мари провел 30 матчей за Фламенго во всех турнирах, отметившись тремя голами. Он помог команде впервые с 1981 года выиграть Кубок Либертадорес. Кроме того, испанец вместе с "красно-черными" стал чемпионом Бразилии, а также вышел в финал КЧМ 2020 года, где минимально уступил Ливерпулю.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро