Арсенал усилит свою команду 23-летним нападающим. "Канониры" согласовали с Челси условия перехода Нони Мадуэке, как сообщает Фабрицио Романо.

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Арсенал заплатит "синим" 50 миллионов фунтов. Сделке предусмотрены также бонусы. Сам Мадуэке уже согласовал контракт с "канонирами" на пять лет.

Стоит заметить, что оба клуба охотно сотрудничают, и это уже не первый игрок Челси, который окажется в Арсенале. Кепа Аррисабалага, Кай Хаверц, Жоржиньо и Стерлинг уже переходили от "синих" к "канонирам".

Нони Мадуэке провел в Челси два с половиной сезона, отыграл 67 матчей и оформил 13 голов.

EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.



Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.



The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

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