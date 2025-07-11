Арсенал согласовал переход звездного вингера – Артета покупает пятого игрока из Челси
Вингер Челси Нони Мадуэке вскоре перейдет в Арсенал.
Арсенал усилит свою команду 23-летним нападающим. "Канониры" согласовали с Челси условия перехода Нони Мадуэке, как сообщает Фабрицио Романо.
Гранд АПЛ отказался от подписания Дьокереша – форвард бойкотирует тренировку Спортинга
Арсенал заплатит "синим" 50 миллионов фунтов. Сделке предусмотрены также бонусы. Сам Мадуэке уже согласовал контракт с "канонирами" на пять лет.
Стоит заметить, что оба клуба охотно сотрудничают, и это уже не первый игрок Челси, который окажется в Арсенале. Кепа Аррисабалага, Кай Хаверц, Жоржиньо и Стерлинг уже переходили от "синих" к "канонирам".
Нони Мадуэке провел в Челси два с половиной сезона, отыграл 67 матчей и оформил 13 голов.
Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педру