Арсенал договорился о переходе защитника Пьера Инкапье из Байера, как сообщает The Athletic. "Канониры" также согласовали личный контракт с 23-летним эквадорцем.

Защитник присоединится к Арсеналу на правах аренды с правом выкупа за 52 миллиона евро, а также Байер получит 10% от будущей перепродажи Инкапье. Ожидается, что Пьеро отправится в Англию в ближайшие дни и пройдет медосмотр.

Добавим, что эквадорец будет вторым самым дорогим защитником Арсенала. В сезоне 2021/22 "канониры" заплати за Бена Уайта 58 миллионов евро.

К слову, Инкапье присоединился к Байеру в 2021 году. В целом он сыграл за леверкузенцев в 166 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. С клубом Пьер выиграл титул чемпиона Германии, Кубок и Суперкубок.

23-летний защитник может играть не только в центре обороны, но и на левом фланге. Поэтому Инкапье придется конкурировать с Александром Зинченком, Риккардо Калафьори и Майлзом Льюисом-Скелли.

