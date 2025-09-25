Арсенал приблизился к сохранению одного из ключевых игроков своего состава.

Лондонский клуб и центрбек Уильям Салиба достигли устной договоренности о продлении контракта, утверждает топ-инсайдер Дэвид Орнстейн. В ближайшие дни ожидается официальное объявление.

Форвард Арсенала получил серьезную травму – игрока купили летом за солидные средства

По действующему соглашению Салиба остается всего 2 года, что провоцировало другие топ-клубы. В частности, Реал постоянно фигурировал в слухах о переманивании француза. Впрочем, Арсенал смог договориться с 24-летним центрбеком, которого портал Transfermarkt оценивает в 80 млн евро. Это самый большой ценник в мире среди защитников (столько же имеют Кубарси, Хакими и Бастони).

Напомним, Арсенал еще летом 2019-го приобрел Салиба у Сент-Этьена за 30 млн евро. Уильяма три сезона "муштровали" в арендах на родине, а затем он стал одним из лучших защитников Европы. Пока француз провел за Арсенал 139 матчей, оформив 7 голов и 3 ассиста.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой