Защитник Арсенала Александр Зинченко может сменить клуб до завершения трансферного окна.

Спортивный директор Фенербахче Девин Озек отправился в Лондон на встречу со спортивным директором Арсенала Андреа Бертой, чтобы обсудить потенциальный переход Александра Зинченко, на котором настаивает Моуринью.

Как сообщает Sporx, стамбульский и лондонский клубы достигли договоренности по трансферу украинца. Фенербахче предложил 10 миллионов евро Арсеналу, и "канониры" согласились на эту сумму.

Фенербахче осталось лишь убедить Зинченко. Руководство клуба планирует подключить к переговорам с украинцем Жозе Моуринью, поскольку верит, что авторитет тренера сыграет роль. Ожидается, что трансфер будет официально оформлен в ближайшие дни.

Также на Зинченко претендует Порту. Португальцы связывались с Александром и Арсеналом, но до официального предложения дело не дошло.

