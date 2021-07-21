Дублер тер Штегена попал в сферу интересов лондонских "канониров", сообщает Mundo Deportivo.

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У Нето есть еще 2 года по контракту с Барселоной. Ранее "блаугранас" готовы были продать голкипера за 14 млн евро. Менеджмент Арсенала надеется, что теперь каталонцы снизили свои аппетиты в поисках "живых" денег для латания дыр в клубной казне. Конкуренцию команде Артеты якобы пытается навязать Тоттенхэм.

К слову, в сезоне 2020/21 Норберто Нето провел лишь 12 матчей во всех турнирах, 6 из них – "сухие".

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