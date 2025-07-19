Арсенал невзначай подтвердил свой следующий трансфер в это межсезонье. Как сообщает Goal, лондонцы опубликовали фотогалерею, посвященную переходу Нони Мадуэке, но среди снимков оказался кадр из интервью Кристиана Москера – защитник Валенсии был в тренировочной одежде Арсенала и отвечал на вопросы клубной медиакоманды.

Арсенал сообщил о переходе конкурента Мудрика из Челси – фанаты свирепствуют

Фото оперативно удалили, однако фанаты успели его заскринить – и теперь очевидно, что трансфер 21-летнего испанского центрбека практически оформлен. Москера уже два сезона демонстрирует стабильную игру в Ла Лиге, а также имеет опыт выступлений за молодежную сборную Испании.

В прошлом сезоне в Арсенале неоднократно выпадали основные центрбеки Уильям Салиба и Габриэл, поэтому подписание Москера должно добавить глубины состава. Интересно, что в свое время Кристиан начинал спортивную карьеру с баскетбола и футзала, прежде чем выбрать футбол и перейти из любительских клубов в систему Валенсии.

Ожидается, что официальное объявление состоится в ближайшее время, а сам футболист присоединится к Арсеналу на азиатском сборе.

OFFICIAL: Christhian Mosquera joins Arsenal from Valencia in a deal worth £18million.



Arsenal accidentally uploaded one of the Spaniard’s media photos amongst the Noni Madueke ones. pic.twitter.com/DSzx7Yrlfv — now.arsenal (@now_arsenaI) July 18, 2025

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер