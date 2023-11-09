В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 провели два матча в квартете В. Отчёт о них читайте на "Футбол".

Чемпионат Англии 2023/23, 4-й тур, группа В

Арсенал – Севилья – 2:0

Голы: Троссар, 29, Сака, 64

ПСВ – Ланс – 1:0

Гол: Де Йонг, 12

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Зинченко не попал в старт на домашнюю встречу с Севильей, уступив место для Томиясу. Украинец остался вне основной во втором матче подряд, а в других поединках его регулярно ротировали с японцем. Это тревожит, однако делать далеко идущие выводы рано – в противостоянии с "рохибланкос" решение довериться Такехиро объясняется тактической целесообразностью.

Томиясу лучше действует в обороне, а у Севильи сильные фланги – именно поэтому он выходил в старте еще в Испании. Впрочем, в первом тайме соперник вообще ничего не предложил на чужой половине. Нервионцы ушли на перерыв с 32% владения, не нанеся ни одного удара по воротам. Даже угловых не было, но и Арсенал не впечатлял.

Подопечные Микеля Артеты конвертировали свои 68% владения всего в шесть ударов. Половина из них была проведена после стандартов. Пять выстрелов потянули всего на 0,34 ожидаемых гола, а по факту моментов вообще не возникало. За исключением одного – на 29-й минуте Сака получил заброс от Жоржиньо, влетел в штрафную и выкатил пас в спины защитникам. Троссар замкнул, открыв счет!

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Арсенала. Поняв, что оборона "канониров" остается без работы, Микель Артета провел замену – Томиясу покинул поле, а Зинченко зашёл! Мяч сразу начал двигаться между линиями, однако лондонцы все равно не обостряли. В первые 17 минут второго тайма вспоминается только лонгшот Хаверца мимо дальнего угла.

А потом Арсенал забил гол. На 64-й минуте Мартинелли принял вброс из аута и выполнил передачу под рывок Сака, а тот переиграл Педросу на краю штрафной и пробил в дальний нижний – 2:0!

Вброс, кстати, выполнил Зинченко, причем это было сделано на ход Мартинелли.

Через несколько минут после этого украинец мог и сам отличиться, поймав отскок перед штрафной площадкой и бахнув с лету, однако Дмитрович парировал.

После этого моментов почти и не было (за исключением двух неплохих атак Севильи). А вот без важных событий не обошлось – на 82-й минуте Сака получил по ногам и захромал. Травмированного Букайо пришлось заменить.

Зинченко же где-то умудрился получить желтую карточку. В общем, он провел свой привычный матч – как и большинство футболистов Арсенала.

Финальный свисток зафиксировал победу "канониров" со счетом 2:0. Лондонцы набрали 9 очков, сохраняя лидерство в группе и держа 4-очковый гандикап от ПСВ с Лансом.

В параллельной встрече ПСВ принимал Ланс. Первый тайм оказался не самым интересным, однако болельщики увидели ранний гол. Его провел Люк де Йонг – на 12-й минуте капитан эйндховенцев отклеился от Дансо и замкнул навес Бакайоко. 1:0!

Во втором тайме моментов было значительно больше, причем в исполнении обеих команд. Игра раскрылась, но увидеть хотя бы еще один забитый мяч не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу ПСВ, однако в борьбе за распределение последних трех мест еще ничего не решено.

Нидерландцы и французы имеют по 5 зачетных баллов, но благодаря лучшей статистике личных встреч Эйндховен занимает второе место. Севилья же держится четвертой с двумя пунктами в активе.

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