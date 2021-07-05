Лондонцы сделали Брайтону уже третье предложение по центрбеку Бену Уайту, информирует Sky Sports.

Яремчук заинтересовал Арсенал, – бельгийские СМИ

Ставки в размере 50 и 55 млн фунтов не устроили руководство "чаек". Арсенал не зацикливается на Уайте, ведя две другие цели. "Канониры" почти оформили переходы Альберта Локонга и Нуну Тавареша. Полузащитник Андерлехта обойдется в 17 млн фунтов, а левый латераль Бенфики – в 8 млн с бонусами.

Добавим, что в прошлом сезоне Арсенал финишировал на 8-й строчке АПЛ и остался без еврокубков.

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