Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику, – журналист
23:09 - Читати українською
Лондонский клуб уже пытается подписать вингера Шахтера Михаила Мудрика.
Арсенал обратился к Шахтеру с официальным предложением насчет трансфера Мудрика, сообщает журналист Мирко Ди Натале.
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"Канониры" предлагают 60 млн евро за звезду Шахтера. Украинский клуб сейчас размышляет о предложении.
В этом сезоне Мудрик провел 15 поединков, отличившись 8 голами и 7 результативными передачами. Михаила связывают не только с Арсеналом – приписывают интерес ПСЖ и Реалу.
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