Арсенал обратился к Шахтеру с официальным предложением насчет трансфера Мудрика, сообщает журналист Мирко Ди Натале.

ПСЖ установил контакт с окружением Мудрика – ценник от Шахтера может напугать

"Канониры" предлагают 60 млн евро за звезду Шахтера. Украинский клуб сейчас размышляет о предложении.

В этом сезоне Мудрик провел 15 поединков, отличившись 8 голами и 7 результативными передачами. Михаила связывают не только с Арсеналом – приписывают интерес ПСЖ и Реалу.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло