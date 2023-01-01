Арсенал сделал еще одно предложение Шахтеру по Мудрику – стороны уверены в реальности перехода
1 января 19:50 - Читати українською
"Канониры" продолжают свои попытки заполучить Михаила Мудрика.
Арсенал улучшил свое предложение Шахтеру по переходу Михаила Мудрика, сообщает журналист Санти Ауна.
Мудрик приблизился к трансферу в Арсенал – осталось договориться с Шахтером
Отмечается, что финансовая сторона перехода не разглашается, но она улучшилась по сравнению с предыдущим предложением около 60 млн евро. Все стороны уверены в реальности трансфера. Мудрик же разговаривал с наставником Арсенала Микелем Артетой.
Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
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