Шахтер может выручить солидную сумму за трансфер своего легионера. Его хотят не только "канониры".

Арсенал в ближайшие дни сделает официальное предложение по поводу трансферу Манора Соломона, информирует ONE со ссылкой на израильские СМИ.

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Лондонцы настроены предложить "горнякам" 20 млн евро за израильского вингера. Шахтер готов попрощаться с Манором, но стремится выручить на 5 млн больше, чем предлагают "канониры". Очевидно, стороны будут вести активный диалог. Кроме Арсенала, на 21-летнего игрока претендует еще Астон Вилла.

Добавим, что контракт Манора Соломона с дончанами рассчитан до декабря 2023 года. В прошлом сезоне он провел 35 поединков на клубном уровне (11 голов и 1 ассист).

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