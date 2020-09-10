Арсенал сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком "канониров" – Озил потеряет этот статус
18:22 - Читати українською
Арсенал идет на отчаянные шаги, чтобы удержать своего звездного форварда.
Если Обамеянг согласится продолжить сотрудничество с лондонским грандом, то будет получать самую большую зарплату клубе, сообщает The Athletic.
Обамеянг разбил Кубок Англии – эпичное видео
Точные цифры в потенциальном соглашении 31-летнего габонца не называются, но самым высокооплачиваемым игроком в лагере "канониров" является Месут Озил, который получает около 380 тысяч евро в неделю.
В прошлом сезоне АПЛ Обамеянг провел 36 матчей, в которых отметился 22-ю голами и 4-мя ассистами.
Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter