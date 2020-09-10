Арсенал идет на отчаянные шаги, чтобы удержать своего звездного форварда.

Если Обамеянг согласится продолжить сотрудничество с лондонским грандом, то будет получать самую большую зарплату клубе, сообщает The Athletic.

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Точные цифры в потенциальном соглашении 31-летнего габонца не называются, но самым высокооплачиваемым игроком в лагере "канониров" является Месут Озил, который получает около 380 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне АПЛ Обамеянг провел 36 матчей, в которых отметился 22-ю голами и 4-мя ассистами.

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