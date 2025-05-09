"Устроим ли мы для Ливерпуля чемпионский коридор? Они этого заслуживают. Ливерпуль был лучшей командой. То, что сделал их тренерский штаб, заслуживает признания. Это спорт, и когда кто-то лучший, его нужно уважать", – приводит слова Артеты официальный сайт АПЛ.

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Напомним, Ливерпуль оформил чемпионство Англии 2024/25 еще в 34-м туре АПЛ после разгромной победы над Тоттенхэмом. Арсенал длительное время преследовал мерсисайдцев, но потерял даже математические шансы на трофей и рискует потерять второе место – у третьего Манчестер Сити лишь на 3 балла меньше.

Добавим, что матч Ливерпуль – Арсенал состоится на Энфилде. Игра запланирована на 11 мая, начало в 18:30.

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