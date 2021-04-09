"Игра была под контролем. Мы забили гол, на который рассчитывали, но также упустили ряд отличных моментов. Мы несколько раз сыграли не так, как следовало, и подставили себя, допустив угловой у наших ворот. Соперник отправил можно больше игроков в штрафной, и произошло то, что порой происходит. После игры теперь совсем другие ощущения.

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Славия – хороший соперник, который победил крепкие команды. Против нее сложно. Теперь нам нужно побеждать в следующей игре. Наша цель – одержать победу, надо забивать. Ранее нам удавалось добиваться успеха, а теперь следует его повторить", – отметил Артета в комментарии BBC.

Напомним, Арсенал дома не смог обыграть Славию – чехи на последних минутах спасли ничью (1:1). Ответный матч состоится 15 апреля, начало в 22:00.

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