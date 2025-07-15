Трансфер Виктора Дёкереша из Спортинга в Арсенал снова оказался под угрозой срыва – об этом сообщает португальское издание Record.

Арсенал дожимает трансфер лучшего бомбардира Европы

По данным источника, клубы согласовали базовую сумму в 70 миллионов евро, еще 10 миллионов должны были бы поступить в виде бонусов. Однако именно эти дополнительные выплаты вызывают разногласия. Спортинг требует, чтобы большинство бонусов были легкими для достижения, тогда как Арсенал не соглашается на такие условия. Сообщается, что лишь 3 миллиона из бонусов можно считать "легкодоступными", и это разногласие грозит провалом сделки.

Дьокереш и его агент могут даже прибегнуть к публичному вмешательству, чтобы спасти трансфер.

Напомним, что швед был одной из главных целей на рынке этим летом. Хотя им интересовался также Манчестер Юнайтед, именно Арсенал считается фаворитом на подписание звездного нападающего.

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