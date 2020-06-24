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Арсенал рискует потерять Мартинелли до конца сезона – молодую звезду травмировал свой же партнер

12:13 - Читати українською
Арсенал рискует потерять Мартинелли до конца сезона – молодую звезду травмировал свой же партнер
Габриэл Мартинелли / Reuters

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил неутешительные новости о здоровье форварда Габриэла Мартинелли.

"Вчера у нас были действительно плохие новости после тренировок. Мартинелли получил травму, его ударил другой игрок, и Габриэл повредил свое колено.

Арсенал официально договорился о новых соглашениях четырех игроков

Врачи оценивают тяжесть травмы, но она выглядит не очень хорошо. Пока мы не знаем, надолго ли это, но похоже, что он пропустит несколько месяцев", – цитирует Артету Sky Sports.

К слову, 18-летний Мартинелли стал настоящим открытием текущего сезона, отличившись 10 голами и 4 ассистами в 26 матчах.

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Теги
Англия Микель Микель Артета Габриэл Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал
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