Арсенал рискует потерять Мартинелли до конца сезона – молодую звезду травмировал свой же партнер

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил неутешительные новости о здоровье форварда Габриэла Мартинелли.

"Вчера у нас были действительно плохие новости после тренировок. Мартинелли получил травму, его ударил другой игрок, и Габриэл повредил свое колено.

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Врачи оценивают тяжесть травмы, но она выглядит не очень хорошо. Пока мы не знаем, надолго ли это, но похоже, что он пропустит несколько месяцев", – цитирует Артету Sky Sports.

К слову, 18-летний Мартинелли стал настоящим открытием текущего сезона, отличившись 10 голами и 4 ассистами в 26 матчах.

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