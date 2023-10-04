"В первом тайме он пытался ударить по мячу пяткой и что-то почувствовал. Это проблема с мышцами. Ему было некомфортно играть, и нам пришлось его заменить. Больше мы ничего не знаем. Очевидно, что повреждение было достаточно серьезным и не позволило ему продолжить матч, это вызывает у нас беспокойство, я не знаю, сможет ли Сака сыграть в следующие выходные.

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Недавно Букайо получал удар, но с тех пор он поправился. Теперь было движение пяткой назад, которое могло привести к травме такого типа. Посмотрим, насколько она серьезна. Он не пропускал матчи в последнее время, кроме игры с Брентфордом в Кубке лиги, где мы дали ему отдохнуть, но это все", – рассказал Артета во время флеш-интервью.

К слову, матч против Ланса для Саки завершился на 34-й минуте. За это время он успел помочь Габи Жезусу открыть счет. Это повреждение может стать большой проблемой для Арсенала, ведь уже 8 октября "канониры" сыграют с Манчестер Сити в рамках АПЛ.

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