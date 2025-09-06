Форвард Арсенала Виктор Дьокереш может пропустить несколько матчей своей команды.

В августе неподалеку от Стокгольма произошла стрельба в доме родственника одного из агентов Виктора Дьокереша. Полиция расследует причины инцидента.

Ливерпуль и Арсенал удивили заявкой на ЛЧ – Клубы не включили в нее по одному звездному игроку

Как сообщает Daily Mail, есть подозрения, что конфликт связан с трансфером Виктора Дёкереша в Арсенал. Якобы, родственник агента игрока похвастался получением части гонорара. Полиция Швеции ранее выражала обеспокоенность тем, что организованная преступность может нападать на лиц, работающих в профессиональном футболе, с целью вымогательства.

Дьокереша вызвали в суд в качестве свидетеля. Он будет давать показания о деятельности Хасана Четинкая. Два издания, Fotboll Sthlm и Expressen, отмечали, что агентство HCM Sports Management связано с преступными группировками.

Судебный процесс запланирован на 4-11 февраля 2026 года. В этот период Арсенал проведет два матча в АПЛ – против Сандерленда и Брентфорда. Существует вероятность, что это может повлиять на присутствие Виктора Дьокереша в заявке Арсенала.

К слову, форвард присоединился к "канонирам" этим летом за 65 миллионов евро.

Ливерпуль одержал минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – все решил шедевральный штрафной