Полузащитник Арсенала Томас Партей может остаться в Лондоне, хотя только недавно его уход был решен.

Арсенал готовит предложение нового контракта для Томаса Партея, соглашение которого с "канонирами" завершается 30 июня 2025 года, сообщает Фабрицио Романо.

Звезда Арсенала может вернуться в Мадрид бесплатно – "канониры" купили его за 50 млн

Отмечается, что ганцу предложат контракт с другой структурой зарплаты. Арсенал намерен сохранить Партея, который сейчас рассматривает все варианты продолжения карьеры. Главным претендентом на ганского опорника является мадридский Атлетико, за который выступал в течение 5 лет.

Напомним, Партей перешел в Арсенал в 2020 году именно из Атлетико. "Канониры" заплатили за ганца 50 миллионов евро. За лондонский клуб полузащитник в целом сыграл в 162 матчах во всех турнирах. В его активе девять голов и семь результативных передач.

Arsenal are prepared to offer Thomas Partey a new deal with different salary structure compared to current one.



Thomas, assessing all options on the table with Arsenal now keen on keeping him. pic.twitter.com/4u3q7eNLuJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2025

Арсенал не смог удержать победу над Кристал Пэлас – очередной ляп Салиба может короновать Ливерпуль