Арсенал решил возобновить тренировки на базе лондонцев

Англия малыми шагами начинает возвращение к футболу.

С 27 апреля игроки Арсенала смогут тренироваться по базе клуба, сообщает Sky Sports.

Англия готовится возобновить сезон – не все команды смогут играть на своем стадионе

Правда, занятия будут индивидуальными, и футболисты будут приезжать на базу лондонцев по одному. Напомним, наставник "канониров" Микель Артета стал одним из первых в Англии, у кого диагностировали коронавирус.

После 29-ти туров АПЛ Арсенал расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано