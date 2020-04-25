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Арсенал решил возобновить тренировки на базе лондонцев

21:30 2 Читати українською
Арсенал решил возобновить тренировки на базе лондонцев
Микель Артета / Фото ФК Арсенал

Англия малыми шагами начинает возвращение к футболу.

С 27 апреля игроки Арсенала смогут тренироваться по базе клуба, сообщает Sky Sports.

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Правда, занятия будут индивидуальными, и футболисты будут приезжать на базу лондонцев по одному. Напомним, наставник "канониров" Микель Артета стал одним из первых в Англии, у кого диагностировали коронавирус.

После 29-ти туров АПЛ Арсенал расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
коронавирус Микель Артета Микель Артета Арсенал Арсенал Англия
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