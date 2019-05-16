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Арсенал решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы, чтобы избежать возможных конфликтов

16 мая 22:57 347 Читати українською
Арсенал решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы, чтобы избежать возможных конфликтов
Эмери и Мхитарян / Reuters

Лондонский Арсенал не хочет рисковать безопасностью игроков перед матчем против Челси.

Генрих Мхитарян не сможет сыграть в решающем матче Лиги Европы, сообщает The Times.

Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку, – МИД Азербайджана

Армянский футболист останется в Англии и не поедет с командой в Баку из соображений безопасности. Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта через территориальные споры. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с Карабахом.

Финал Лиги Европы будет судить итальянский арбитр

Напомним, матч между Арсеналом и Челси состоится 29 мая.

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Лига Европы Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал
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