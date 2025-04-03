Арсенал – Реал: мадридцы рискуют потерять лидера на матч ЛЧ – празднование победы восприняли как угрозу
Мадридский Реал может сыграть первый четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 против Арсенала без Антонио Рюдигера.
Все из-за противоречивого жеста, который защитник сделал после матча Лиги чемпионов против Атлетико, сообщает MARCA.
Модрич схватил звезду Реал Сосьедада за горло на глазах арбитра – легенда "сливочных" избежал наказания
По информации источника, в пятницу, 4 апреля, клуб узнает, применит ли Дисциплинарный комитет УЕФА санкции против защитника. В случае подтверждения вины, Рюдигер может быть лишен права участвовать в первом матче против Арсенала, хотя вопрос дисквалификации остается открытым.
Отмечается, что Атлетико подало жалобу в УЕФА после матча с Реалом, что также привело к открытию дела против Винисиуса, Мбаппе и Себальоса. Игроки могут получить штраф, а также дисквалификацию на один матч, но это будет зависеть от того, повторится ли такое поведение в течение года.
Напомним, Первый матч между Арсеналом и Реалом состоится 8 апреля. Начало в 22:00.
Реал стал последним четвертьфиналистом ЛЧ – "сливочные" выстояли в битве с Атлетико, выиграв драматическую серию пенальти