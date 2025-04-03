Мадридский Реал может сыграть первый четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 против Арсенала без Антонио Рюдигера.

Все из-за противоречивого жеста, который защитник сделал после матча Лиги чемпионов против Атлетико, сообщает MARCA.

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По информации источника, в пятницу, 4 апреля, клуб узнает, применит ли Дисциплинарный комитет УЕФА санкции против защитника. В случае подтверждения вины, Рюдигер может быть лишен права участвовать в первом матче против Арсенала, хотя вопрос дисквалификации остается открытым.

Отмечается, что Атлетико подало жалобу в УЕФА после матча с Реалом, что также привело к открытию дела против Винисиуса, Мбаппе и Себальоса. Игроки могут получить штраф, а также дисквалификацию на один матч, но это будет зависеть от того, повторится ли такое поведение в течение года.

Напомним, Первый матч между Арсеналом и Реалом состоится 8 апреля. Начало в 22:00.

LE REAL MADRID CRAIT UNE SUSPENSION D’ANTONIO RUDIGER PAR L’UEFA ?!



Cette sanction viendrait de la plainte de l'Atletico sur les célébrations des joueurs du Real.



️(@marca) pic.twitter.com/xiqaAvqwOL — Actu.Foot ️ (@football_actufr) April 3, 2025

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