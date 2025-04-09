Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одном из самых статусных четвертьфиналов Лиги чемпионов, в котором так и не дождались "украинского дерби".

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

Тренеры не стали изобретать велосипед

Арсенал не мог рассчитывать на Хаверца, Жезуса и Калафори, однако к этим потерям команда давно уже успела адаптироваться. Настоящим ударом стала травма Габриэля – возможно, лучшего центрбека мира. Эксперты сломали голову в попытках угадать, как Микель Артета заменит бразильца, ведь существовало сразу 5-6 вариантов наполнения задней линии.

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Коуч "канониров" выбрал самое простое решение, выставив Кивиора в роли левого центрального защитника. Вероятно, это было связано с желанием оставить Салиба справа, под борьбу с Мбаппе и Винисиусом. Из этих же соображений на правый фланг обороны выпустили Тимбера, хотя существовал вариант с Уайтом.

В атаке же единственной изюминкой стало появление Мартинелли, хотя в текущем сезоне левым вингером чаще работает Троссар. Плюс, стоит отметить возвращение Сака в основу. Зинченко же так и не вышел на поле.

Карло Анчелотти не имел дилеммы на вратарской позиции, ведь Лунин травмировался, открыв путь для Куртуа. Дисквалифицированного Чуамени прогнозируемо заменил Камавинга, а вот левым фулбеком неожиданно поставили Алабу – хотя тот натворил "беды" в полуфинале Кубка. Мадридский энтренадор все же не доверяет Франу Гарсии.

Арсенал играл в свой футбол, не зная страха. Реал оказался слишком пассивным

Тактические аналитики предостерегали Реал от игры в высокий прессинг. "Королевский клуб" даже в Ла Лиге хуже 82% команд Ла Лиги в этом аспекте, в то время как "канониры" превосходят 95% представителей АПЛ по устойчивости к давлению в первой фазе атак.

Нельзя сказать, что Карло Анчелотти проигнорировал эти разговоры. Большую часть встречи гости провели в среднем блоке – но на стадии билд-апа Арсенала они таки пытались прессинговать. И проваливались. Прежде всего, из-за мобильности левого фулбека лондонцев.

Льюис-Скелли оказывался то в центре задней тройки, то открывался на фланге, то заходил в опорную зону. Особенно часто его перемещения путали Мбаппе.

Что наиболее важно, Майлз не просто открывался, но и сам продвигал мяч – как через пасы, так и через дриблинг.

Льюис-Скелли стал лидером матча по продвижениям через пасы и стал четвертым по продвижениям на дриблинге. При этом его передачи оказались самыми острыми в поединке на Эмирейтс.

Как следствие, Арсенал не имел никаких проблем с выводом мяча из собственной трети за центр поля. Там уже игра была равной. Лондонцы ожидаемо пытались перегружать фланги – особенно правый, где творят магию Сака и Эдегор.

Мерино постоянно держал на себе двух центрбеков, а пространство между линиями атаковали Райс, Льюис-Скелли и все тот же Эдегор. При этом Арсенал не боялся оказывать агрессивный прессинг, хотя это было очень опасно – Реал является лучшим в мире в переходных фазах. Эффективность давления "канониров" ярко демонстрирует карта низких потерь, которых у Мадрида насобиралось целых 26.

Болельщики "пушкарей" и фанаты АПЛ не увидели чего-то нового в таком футболе. Подопечные Микеля Артеты всегда так играют, но поражала чрезвычайная смелость против действующего триумфатора ЛЧ. Характерным проявлением повышенной агрессии стало частое заполнение зон завершения со стороны центрхавов – в матчах чемпионата Микель Артета старается держать их ниже, что выливается в низкое количество моментов.

Реал же выбрал слишком пассивную стратегию. Команда будто и не пыталась атаковать самостоятельно, ища шанс на переходных фазах. Вот только Арсенал – едва ли не лучший в мире по контролю контратак. Да и в принципе северные лондонцы идут четвертыми в Европе по остроте допущенных ударов / 90 минут.

Подопечные Микеля Артеты хорошо защищались в схеме 4-4-2, высоко поднимая линию обороны. В попытках найти пространство "сливочные" вынуждены были растягивать структуру, обходя английский блок через фланги уже на своей половине. Атак через центр гости вообще не проводили.

Тем не менее, класс Реала позволил провести две опасные атаки до перерыва. На 24-й минуте Винисиус воспользовался ошибкой Салиба и вывел Мбаппе один на один, однако Килиан пробил над перекладиной (и залез в офсайд).

На 31-й же Беллингем обокрал Тимбера на фланге и сразу же дал разрезную передачу Мбаппе. Килиан пробежал метров 40, сблизился с голкипером – и пробил прямо в него.

Еще через минуту Вальверде протащил мяч в опорную зону и оттуда дал разрезную передачу на ход Винисиусу. От очередной дуэли с Раей спас Тимбер, который потерял равновесие, но уже лежа развернулся и перехватил пас. Вот и вся острота со стороны Реала в первом тайме.

Обозреватель Джек Лэнг из The Athletic дал максимально точную характеристику футболу "сливочных" до перерыва. По его мнению, команда Карло Анчелотти балансировали на тонкой грани между "сдержанной выездной игрой" и "действительно не очень хорошей".

Арсенал переигрывал Реал и по моментам

Уже на 3-й минуте Сака едва не заработал штрафной, сместившись на линию штрафной и получив по ногам от Модрича. Тот стандарт ничего не принес. А вот на 13-й минуте пришлось включаться VAR – после прострела Мартинелли с левого фланга Райс пробивал в руку Асенсио.

Дистанция была слишком короткой, а концовка не увеличивала площадь тела, поэтому обошлось без 11-метрового. За несколько минут до этого Сака пытался выполнить "сухой лист" с углового, однако Куртуа перевел мяч над перекладиной.

А потом наступили полчаса позиционной борьбы, в которой Арсенал добавлял с каждой минутой. Ключевой задачей хозяев было загнать Мадрид в низкий блок, ведь подопечные Карло Анчелотти очень уязвимы для кроссов и при коротких комбинациях перед штрафной. Под конец первого тайма "канониры" достигли цели.

Моменты не заставили долго ждать. На 37-й минуте Сака выполнял опасный прострел вдоль ворот – Райс и Мерино чудом не замкнули!

На 44-й же минуте Райс оказался в центре штрафной и замкнул подачу Тимбера с правого фланга. Куртуа парировал его сильный удар головой в левый нижний угол...

... а затем поднялся и вытащил добивание от Мартинелли!

Команды отправились отдыхать при нулях на табло, однако это был только пролог. После перерыва Реал уже не создавал ничего, в то время как Арсенал все лез и лез вперед. Подопечные Микеля Артеты почувствовали, что мадридцы проваливают встречу.

Интеллект и смелость Райса ставят Реал на колени

В конце концов, на 57-й минуте Сака заработал очередной фол перед штрафной – На этот раз вингера сбил Алаба. К мячу подошел Райс. Далее предоставим слово главному герою матча:

Мы планировали выполнить подачу, но я поговорил с Букайо, и он сказал: "Если чувствуешь – пробей". Я посмотрел на стенку, потом на голкипера и понял, что подавать нет смысла. Николя Жовер (тренер по стандартам) настаивал, чтобы я сделал навес, но Букайо просто сказал: "Пробей". Я взял все в свои руки и ответил: "Я это сделаю"

И сделал! И как сделал! Идеальным образом обкрутил стенку, вколотив сферу в дальний нижний угол. Таким образом Райс реализовал свой первый штрафной удар в карьере!

Уильям Салиба в микст-зоне заявил, что впервые увидел хороший удар Райса со стандарта. Деклан сам не ожидал такой точности: "Этот вариант был у меня в кармане, но я слишком часто попадал в стенку или пробивал над воротами". А вот Куртуа признался, что знал о хорошем ударе англичанина:

В первом эпизоде мне показалось, что я выставил стенку правильно. Обычно мяч вокруг такой стенки не проходит, но он пробил очень хорошо. Могу взять на себя вину: я знал, что он очень хорошо бьет и мог сделать еще один шаг.

Реал вообще ничем не ответил. Хозяева блестяще защищались и жалили контратаками, а на 67-й минуте произошел момент величия Куртуа. Мартинелли получил проникающий пас на левый край штрафной и мощно пробил, заставив Тибо парировать.

Мерино подхватил отскок и метров с десяти сыграл на добивании, однако мяч на линии ворот остановил Алаба!

Мерино провел еще одно добивание, выцелив ближнюю девятку, но Тибо снова спас гостей!

Дальнейший навес с углового завершился отскоком на Райса. Деклан прикрыл мяч от Винисиуса и пробил метров с 15-ти в левый нижний угол – уже и Куртуа был бессилен, однако сферу на линии ворот остановил Беллингем!

В конце концов, на 70-й минуте давление Арсенала вылился в штрафной. До ворот было метров 22-25. Райс снова взялся выполнять удар. "Во второй раз я уже имел уверенность. Я пробил", – заявил Деклан.

Райс пробил так, что вся футбольная планета закричала от шока. Лидер Арсенала закрутил мяч точно в дальнюю девятку. Тибо Куртуа признал, что не имел ни одного шанса потянуть такой выстрел. 2:0!

Оба футболиста вошли в историю. Куртуа стал первым голкипером, которому забили дважды прямым ударом со штрафного в поединке плей-офф Лиги чемпионов. Райс же стал пятым футболистом, которому удалось отличиться двумя штрафными в матче ЛЧ – англичанин присоединился к компании Ривалду, Криштиану Роналду, Неймара и Хакима Зиеша.

Реакция на второй штрафной Райса была красноречивой. Артета схватился за шею, на Мбаппе не было лица, а Роберто Карлос не понимал, что происходит.

Арсенал добил демотивированный Реал, но рискует потерять лидеров

Мадрид был настолько шокирован, что пропустил третий гол уже через пять минут. И снова следует хвалить Райса. Деклан открылся на левом полуфланге под пас Мерино и протащил мяч метров на 35, после чего отдал передачу свежему Троссару. Леандро же сбросил Льюису-Скелли, а тот прострелил вдоль линии штрафной.

Пас принял Мерино, который выполнил чрезвычайно техничный удар в касание. Точно под левую стойку. 3:0! Реал был уничтожен.

Окончательно капитуляция была подписана в компенсированное время, когда Камавинга совершил нелепый фол и получил вторую желтую. В итоге, Арсенал праздновал разгромную победу, сделав весомую заявку на полуфинал.

Вопрос только в том, кто туда поедет. На 80-й минуте пришлось заменить Райса, у которого из-под гетры точилась кровь.

Сака же перед вторым штрафным Райса получил удар в голеностоп и сразу же начал хромать. На 72-й минуте Букайо вообще лег на газон, после чего его заменили. Спортивный врач и автор телеграм-канала Hospital Pass – Дмитрий Бабелюк – подозревает травму Букайо.

Несколько болезненных ударов получил и Тимбер, к которому на 25-й и 90-й минуте выбегали медики. Впрочем, Юрьен доиграл до конца. Будем надеяться, что вся вышеупомянутая тройка избежала серьезных повреждений.

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