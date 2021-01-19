Арсенал после разгрома от Манчестер Сити в Кубке Лиги набрал приличный ход, не проиграв ни в одном из следующих пяти матчей во всех турнирах и выиграв четыре из них. Победа над кризисным Ньюкаслом, не побеждавшим в восьми поединках к ряду, подняла бы северных лондонцев на десятую позицию в турнирной таблице – для нынешних "канониров" это было очень важно.

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Арсенал здорово стартовал, едва не открыв счёт на 15-й минуте после дальнего удара Сака. Дарлоу парировал его на Обамеянга, которому оставалось пробить в пустые ворота с острого угла – впрочем, Пьер-Эмерик умудрился попасть в дальнюю штангу.

Моментов столь высокого качества у хозяев до перерыва уже не возникало, хотя в целом они удерживали инициативу. Ньюкасл же выглядел подавленно, хотя и огрызнулся неплохим выстрелом Кэролла с дистанции над перекладиной.

Отдыхать команды ушли при нулях на табло, но во втором тайме "сороки" развалились. Уже на 50-й минуте они пропустили гол Обамеянга – габонец получил классную диагональ от Парти, прошел по левому флангу в штрафную и выстрелил точно в ближнюю девятку. Ещё через одиннадцать минут Арсенал удвоил преимущество усилиями Смита-Роу, которому удался классный проход левым флангом с прострелом в центр штрафной под удар Сака.

В конце концов, на 77-й минуте Соареш зашел в штрафную справа, выкатив мяч под выстрел Обамеянга с 11 метров – 3:0. Ньюкасл в ответ не создал ничего. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Арсенала.

Таким образом, Арсенал набрал 27 очков и вышел на десятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл, имея в активе 19 зачётных баллов, остаётся пятнадцатым.

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