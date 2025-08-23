"Канониры" начали сезон со скандальной победы на Олд Траффорд, продемонстрировав очень невыразительный футбол. Особенно разочаровал Дьокереш, который сделал 5 касаний к мячу. Так играть в родных стенах лондонцы не имели права – тем более, что в гости приехал скромный Лидс.

Стартовому свистку предшествовала презентация очередного новичка. Арсенал за 60 млн фунтов стерлингов подписал Эзе – Вингер сборной Англии вышел на газон Эмирейтс и получил порцию аплодисментов. О трансфере официально объявили всего за несколько часов до матча, поэтому в заявку Эберечи не попал. Как и Зинченко.

Лидс довольно достойно держался в первые 30 минут. На этом отрезке вспоминается только один острый момент хозяев, который возник из высокого прессинга. Субименди накрыл Стаха, отобрал мяч и сразу же перевел его в центр штрафной, на одинокого Дьокереша – впрочем, нападающий не смог нанести нормальный удар.

Йоркширцы довольно быстро огрызнулись корнером, который замкнул Стрейк. Оторвавшись от Тимбера, центрбек пробил головой под перекладину, однако Рая парировал. За такую наглость короли стандартов не простили – на 34-й минуте уже Тимбер пробил головой, замкнув навес с углового. Без шансов для Перри. 1:0!

Вот только эйфория на Эмирейтс длилась недолго. Уже на 38-й минуте Микель Артета вынужден был снять Эдегора. Капитан неудачно приземлился после единоборства со Стахом, почувствовав боль в плече. За 11 минут он не прошел, выбив Мартина из колеи, поэтому на поле появился Нванери.

Впрочем, этот факт отнюдь не помог Лидсу. Йоркширцы ничем не угрожали, а перед перерывом еще и пропустили во второй раз. Райс помог Субименди с отбором на чужой трети, после чего баск выполнил пас Тимберу – Юрьен же запустил передачу под рывок Сака. Букайо легко отклеился от Гудмундссона, влетел на правый край штрафной и мощно пробил над плечом Перри. 2:0!

Через две минуты после возобновления игры "канониры" устроили разгром. Калафьори в касание забросил мяч за спины на Дьокереша, а тот сместился с левого фланга в штрафную – где включил дриблинг, прорвавшись сквозь двух защитников. Все завершилось ударом под ближнюю стойку. 3:0! Виктор забил дебютный гол за Арсенал.

И снова факт взятия ворот был испорчен травмой лидера. На 53-й минуте пришлось заменить Сака. Похоже, травма не была контактной – возможно, это было мышечное повреждение, ведь Букайо покинул поле на своих двоих. Вместо него выпустили Троссара.

А еще через три минуты Арсенал довел дело до 4:0, во второй раз порадовав Николя Жовера. Гол прилетел после подачи с углового, которую замкнул Тимбер. Удар накрыли, затем Салиба пытался пробить в скоплении защитников – в этой суматохе Тимбер успел сориентировать, вгатив по мячу еще раз. Голландец не промахнулся.

Все вопросы относительно результата были сняты, поэтому Микель Артета стал проводить замены. В частности, произошло два дебюта – фулбек Москера, выступавший Валенсию, вышел вместо Тимбера, однако публику интересовал другой футболист. Вместе с Кристианом вышел и Макс Доуман, которого считают вундеркиндом академии "канониров".

Юноша вышел в возрасте 15 лет и 235 дней. В истории АПЛ было только три футболиста, которые дебютировали в АПЛ до 16 лет – "канонир" Нванери (15 лет 181 день) и Джереми Монга из Лестера (15 лет 271 день). Доуман был очень активным, а в компенсированное время хавбек еще и пенальти заработал. Дьокереш уверенно его реализовал, установив окончательный счет во встрече. 5:0!