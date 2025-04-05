Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Микель Артета вернулся на родной стадион и провел неудачный матч против своего бывшего тренера – Дэвида Мойеса.

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Без украинцев, но с мыслями о Лиге чемпионов

К сожалению, Зинченко и Миколенко в основном составе команд увидеть не удалось. Отсутствие Виталия несколько удивило, ведь украинец уже восстановился от травмы и успел сыграть с Ливерпулем три дня назад – причем наш земляк закрыл самого Салаха! На обычную ротацию это не похоже, ведь экс-динамовец не попал даже в заявку.

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Зинченко же остался в запасе. Вообще, старт "канониров" выглядел чрезвычайно ослабленным – в нем нашлось место Кивиору (вышел вместо травмированного Габриэля), Нванере, Стерлингу, Жоржинью и Уайту. Возможно, Микель Артета приберег лидеров до четвертьфинала ЛЧ, ведь на банке остались Эдегор, Парти, Тимбер, Сака и Мартинелли.

Троссар и лидеры "ирисок" – залог успеха Арсенала в первом тайме

Первый тайм на Гудисоне оказался равным и даже скучным. Гости прогнозируемо контролировали мяч (66%), однако по другим ключевым показателям преимущество было небольшим. 6:3 по ударам при трех заблокированных выстрелах лондонцев, 27:24 по победным единоборствам, 20:15 по касаниям в штрафной.

Моментов возникало немного, что тоже не удивляет. Арсенал в текущем сезоне мало создает в позиционном наступлении, но шикарно обороняется и прессингует. И все равно "канониры" выглядели острее – а помогли в этом Троссар и сами "ириски".

Так, уже на 2-й минуте Пикфорд обрезался в центре поля под давлением Леандро. Хозяевам повезло с отскоком, но бельгиец развернулся и запустил атаку правым флангом. Уайт принял пас на ход и выполнил прострел в центр штрафной, а Стерлинг замкнул – удар накрыли.

На 11-й минуте Пикфорд не дотянулся до подачи Райса с углового. Деклан же крутил прямо в дальнюю девятку, но Брентвейт оказался на линии ворот и выбил мяч головой. Еще через пять минут игрок Эвертона сыграл за Арсенал в обороне – Бету замыкал навес со стандарта, пробив головой под дальнюю штангу, однако сферу перед пустым углом заблокировал О'Брайен!

В конце концов, на 34-й минуте подопечные Микеля Артеты забили гол. Опять не обошлось без помощи соперника – Гейе в борьбе за верховой мяч сбросил его на ход Стерлингу, а тот протащил мяч вперед. Все завершилось переводом на левый край штрафной, откуда пробил Троссар – точно в правый нижний! 0:1.

В компенсированное время Троссар мог и дубль оформить ворвавшись на левый угол штрафной и избежав подката Тарковски. Леандро вышел один на один с Пикфордом и попытался протолкнуть между ног голкиперу, но тот успел сомкнуться.

В актив "ирисок" в первом тайме можно занести только эпизод с давлением на Уайта, в результате которого Бен отдал ужасный пас назад. Бету перехватил мяч, обыграл Раю и прострелил с острого угла, однако на замыкание никто не успел. В итоге, команды отправились отдыхать при счете 1:0 в пользу Арсенала.

Артете пришлось "бросить гвардию в огонь"

Эвертон откровенно провалил первую часть встречи. Команде не хватало даже эмоций – футбол на Гудисоне напоминал будничный утренний матч. Второй тайм "ириски" начали лучше, включив высокий прессинг и едва не забив через 35 секунд после возобновления игры. "Героем" едва не стал Рая, который вышел за пределы штрафной и махнул мимо мяча.

Тогда лондонцам повезло с отскоком, однако всего через 10 секунд хозяева заработали пенальти. Хариссон зацепился за забросы, выиграл позицию у Льюиса-Скелли и упал после того, как Майлз потянул за футболку и шорты. Арбитр без колебаний указал на "отметку", а Ндиайе уверенно переиграл Раю – 1:1!

Еще через три минуты Эвертон мог и вперед выйти. После отбора на своей половине в направлении Дукуре отправилась длинная передача, которая привела к врыванию Абдулая на левый край штрафной площадки. Тот сблизился с голкипером и пробил в ближний угол, однако Рая спас Арсенал.

К сожалению для нейтральных болельщиков, в следующие 25 минут моментов не возникало. Исключением стал штрафной удар, который после шикарного слалома заработал Льюис-Скелли. Райс обкрутил стенку мощным ударом, заставив Пикфорда парировать кулаками.

Арсенал выровнял игру, но для победы этого не хватало – хотя наполе еще с 46-й минуты находились Мартинелли и Сака, которые заменили Стерлинга и Нванери. Микелю Артети в таких условиях пришлось выпускать еще двух гвардейцев. Тимбер на 61-й появился вместо Уайта, а на 71-й минуте Жоржиньо уступил место для Эдегора.

Намного лучше ситуация не стала. В актив Арсенала в завершающей части встречи можно занести только два эпизода. Первый случился на 77-й минуте, когда Троссар зацепился за лонгбол и вырвался один на один с Пикфордом – Джордан парировал его выстрел метров с 12-ти, однако там все равно заметили офсайд. На 84-й же голкипер спас "ирисок", вытащив обводящий и сильный удар Мартинелли.

Последнюю возможность вырвать победу упустил Мерино, который замыкал навес в район линии вратарской. К счастью для хозяев, Микель пробил очень неточно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – Арсенал остается вторым, а Эвертон обошел Тоттенхэм и оторвался от зоны вылета на 15 очков.

Зинченко на поле так и не появился. Вместо Александра на 75-й минуте выпустили Тирни. Будем надеяться, что Микель Артета приберег украинца для четвертьфинала ЛЧ!

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