В рамках 13-го тура АПЛ было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 13-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 1:1

Голы: Обамеянг, 52 – Уолкотт, 18,

Удаление: Габриэл, 63 (Арсенал) (вторая желтая)

Лестер Сити – Эвертон – 0:2

Голы: Ришарлисон, 21, Холгейт, 72

Лидс – Ньюкасл – 5:2

Голы: Бэмфорд, 35, Морено, 61, Даллас, 77, Алиоски, 85, Харрисон, 88 – Хендрик, 26, Кларк, 64

Вест Хэм – Кристал Пелас – начало в 22:00

Фулхэм – Брайтон – начало в 22:00

Арсенал в родных стенах принимал Саутгемптон. "Святые" начали активнее и на 18-й минуте Уолкотт вывел их вперед. Лондонцам удалось сравнять сразу в начале второго тайма – Нкетия отдал прекрасную разрезную на Обамеянга, который в касание пробил в правый нижний угол ворот. После этого "канониры" остались в меньшинстве – вторую желтую за фол получил Габриэл. До конца матча гости много атаковали, однако использовать преимущество и вырваться вперед так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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Эвертон уверенно победил Лестер Сити. "Ириски" повели в счете на 21-й минуте – ударом с дальней дистанции отметился Ришарлисон. Во втором тайме преимущество закрепил Холгейт, который своевременно оказался на добивании и головой отправил мяч в сетку. "Лисы" пытались отыграться и даже перехватили контроль над мячом и провели несколько опасных атак, но отквитать хотя бы один гол не смогли.

Ньюкасл на выезде встречался с Лидсом. В первом тайме команды обменялись голами – у подопечных Марсело Бьелсы отличился Бэмфорд, а у "сорок" Хендрик. После перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Родриго. За несколько минут Ньюкасл сравнял – Кларк головой замкнул навес Фрейзера в штрафную. После этого игроки Лидса загнали "сорок" на свою половину поля и до конца матча успели положить еще три гола. В итоге – разгромное поражение Ньюкасла – 5:2.

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