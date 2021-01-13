Арсенал провел предварительные переговоры с представителями Соломона
Слухи об уходе израильского легионера "горняков" Манора Соломона понемногу обрастают конкретикой.
Лондонский Арсенал готовится сделать предложения хавбеку Шахтера Манор Соломону.
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"Канониры" уже провели предварительные переговоры с представителями израильского футболиста и попытаются подписать 21-летнего игрока летом, сообщает издание The Guardian. Однако, все может измениться, если Арсеналу удастся наполнить бюджет – уход Сеада Колашинаца и потенциальный трансфер Месута Озила могут позволить лондонцам ускорить переговорный процесс и подписать Соломона уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, контракт 21-летнего израильтянина с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2023 года. Текущая стоимость Соломона Тransfermarkt – 7 млн евро. В текущем сезоне Манор провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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