Лондонский Арсенал готовится сделать предложения хавбеку Шахтера Манор Соломону.

Соломон признался, почему не спешит покидать Шахтер

"Канониры" уже провели предварительные переговоры с представителями израильского футболиста и попытаются подписать 21-летнего игрока летом, сообщает издание The Guardian. Однако, все может измениться, если Арсеналу удастся наполнить бюджет – уход Сеада Колашинаца и потенциальный трансфер Месута Озила могут позволить лондонцам ускорить переговорный процесс и подписать Соломона уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт 21-летнего израильтянина с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2023 года. Текущая стоимость Соломона Тransfermarkt – 7 млн ​​евро. В текущем сезоне Манор провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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