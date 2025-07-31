Арсенал и Тоттенхэм сыграли в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Арсенал – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Сарр, 45

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Матч между Арсеналом и Тоттенхэмом ожидался прежде всего из-за потенциального дебюта звезды "канониров" Виктора Дьокереша и Кристиана Москера. Впрочем, новичков команды, как и украинца Александра Зинченко, главный тренер Арсенала Микель Артета оставил в первом тайме на скамейке запасных.

Счет в матче открыли игроки Тоттенхэма – на 45-й минуте Папе Сарр воспользовался несогласованностью в действиях защиты Арсенала, перехватил мяч и с центра поля забросил его за спину Давиду Раю.

Во втором тайме на 77-й минуте на поле синхронно вместе с Зинченко вышли Дьокереш и Москера. Впрочем, до конца встречи действительно опасных моментов было мало – красноречивой является статистика: обе команды нанесли лишь по одному удару в створ ворот. Арсенал больше владел мячом, давил на ворота Викарио, однако счет так и не изменился.

Pape Matar Sarr | Arsenal 0-1 Tottenham



Pape Matar Sarr hunt David Raya from halfway linepic.twitter.com/mKo8Y4loVs — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

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